«الإمارات للدراسات» يستقبل وفداً من «جامعة سيؤول الوطنية»

أبوظبي (وام)

استقبل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مؤخراً، وفداً من «المركز الآسيوي في جامعة سيؤول الوطنية في كوريا الجنوبية»، برئاسة الدكتورة جي يون كو، زميل باحث بالمركز، أستاذ بحوث بمشروع العلوم الإنسانية الكورية.

جاءت الزيارة في إطار تعزيز التواصل المعرفي بين المركزين، وسعي «الإمارات للدراسات» إلى توطيد علاقات التعاون العلمي والبحثي مع المؤسسات الأكاديمية الدولية.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الثنائي، وكيفية تعزيزه خلال الفترة المُقبلة، من خلال تبادل الخبرات في مجالات الاهتمام المشترك.

وأشادت «جي يون كو» بالدور الذي يقوم به «الإمارات للدراسات» في مجال البحث العلمي، مشيرةً إلى أن هناك مجالات عدة يمكن أن تكون محل تعاون مشترك بين الطرفين من خلال التعاون في المجالين البحثي والأكاديمي وتبادُل الخبرات.