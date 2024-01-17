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شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات في عدة طرق

شرطة أبوظبي
17 يناير 2024 07:36

أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات في  عدة طرق بسبب الضباب.وذكرت اليوم، عبر تنبيه في حسابها على منصة "إكس" أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشاحنات (الفاية ).

وتم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق سويحان ( سويحان - مدينة زايد العسكرية).وتم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق سويحان ( سويحان - العجبان). كما تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق سويحان ( سويحان - الساد).

وتم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق ( الجبيب- الفوعة ).

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كما تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق (العراد - الوقن).

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خفض السرعات
شرطة أبوظبي
الضباب
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