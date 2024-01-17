نورة الكعبي تشارك في جلسة طاولة مستديرة حول المرأة في الدبلوماسية

شاركت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، في جلسة طاولة مستديرة حول المرأة في الدبلوماسية، والتي نظمتها سفارة جمهورية سلوفينيا لدى الدولة ومؤسسة فكر، وذلك في مكتبة فكر في دبي، بحضور عدد من السفيرات والمبعوثات الدبلوماسيات لدى الدولة.

وتناولت الجلسة سبل تعزيز مشاركة المرأة في مجالات العمل الدبلوماسي، والمساواة بين الجنسين في مجالات إدارة السياسة الخارجية والسلك الدبلوماسي، حيث بحثت المشاركات آفاق عمل المرأة في المجال الدبلوماسي، وعرضن تجاربهن الرائدة خلال المهمات التي يضطلعن بها في هذا المجال.

وأكدت معالي نورة الكعبي، في كلمة لها في بداية الجلسة، أن الإنجازات الشاملة والمتميزة التي حققتها المرأة الإماراتية، تعد ترجمة عملية للرؤية التي سارت عليها الدولة بدعم من المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمهما الله»، فيما يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، دعم تلك المسيرة التي ساهمت في تعزيز دور المرأة في جميع المجالات والقطاعات.

وأشادت معاليها بالدور المحوري لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم المرأة شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة لدولة الإمارات.

وأكدت أهمية التأثير الذي تُساهم به جهود المرأة في الدبلوماسية على مختلف الصعد، ودورها في تشكيل ودعم النظام الدبلوماسي العالمي، والمساهمات المهمة التي تقوم بها في قيادة العمل الدبلوماسي حول العالم.

وأشارت معاليها إلى أن المكانة المتميزة التي حققتها المرأة الإماراتية في مجال العمل الدبلوماسي، تعكس حرص دولة الإمارات على تمكين المرأة، ودعم دورها في صنع القرار، حيث واصلت الدولة على مدار السنوات الماضية تعزيز تمثيل المرأة في القطاع الدبلوماسي، من خلال توفير بيئة عمل متكافئة وشاملة لها، وضمان حصولها على الدعم اللازم للنجاح في مهامها، ما ساهم في تحقيقها إنجازات رائدة في مختلف المنظمات والمحافل الدولية والأمم المتحدة، فضلاً عن ترؤسها العديد من المناصب الدولية المهمة.

وأكدت حرص دولة الإمارات على العمل والتعاون مع المجتمع الدولي لتمكين المرأة في العمل الدبلوماسي، والاستثمار في تأهيلها بما يعزز من دورها في التنمية المستدامة في العالم، ما يحقق تطلعاتها في التقدم والازدهار.

شارك في جلسة الطاولة المستديرة عدد من السفيرات لدى الدولة، وهن نتاليا منصور سفيرة جمهورية سلوفينيا، وميروبي كريستوفي سفيرة جمهورية قبرص، وهايدي فينامور سفيرة أستراليا، وتولا يوهانا أيولا سفيرة جمهورية فنلندا، ودانا جولدفينشا سفيرة جمهورية لاتفيا، وماريا كاميليري سفيرة جمهورية مالطا، وربيكا بيرز سفيرة جمهورية بنما، ولوسي بيرجر سفيرة الاتحاد الأوروبي.

كما شارك في الجلسة كلير دالتون رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الدولة، وساجدة الشوا رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الدولة، وميجان جريجونيس القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، ودينا عساف المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات.