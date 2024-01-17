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شرطة أبوظبي تكرم 44 جهة حكومية وخاصة من شركائها الاستراتيجيين

شرطة أبوظبي تكرم 44 جهة حكومية وخاصة من شركائها الاستراتيجيين
17 يناير 2024 14:52

كرمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، 44 جهة حكومية وخاصة من شركائها الاستراتيجيين ضمن فعاليات ملتقى الشركاء لعام 2024 الذي عقد في فندق "الريتز كارلتون"، بحضور مديري القطاعات وكبار الضباط والشركاء.

وأكد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، أهمية الملتقى الذي يأتي ضمن الحرص المستمر على استدامة وتوطيد العلاقات وتعزيز قنوات الاتصال الفعالة، والتزام شرطة أبوظبي الدائم بتحقيق الريادة والقيمة التنافسية عبر شراكات وثيقة وتكاملية من داخل الحكومة ومن خارجها.

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كما أكد اهتمام شرطة أبوظبي بتحقيق أهدافها مع شركائها معاً كفريق واحد على نحو يأخذ في الاعتبار احتياجات الشركاء والتعاون الفعال والمستمر لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وبث الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار والسلامة وتحقيق رفاهية وجودة الحياة في مجتمع أبوظبي افراداً وجهات، مواطنين ومقيمين وزوار.

وقال اللواء الشريفي، إن شرطة أبوظبي حريصة على استدامة واستمرارية وإيجابية العلاقات مع شركائها من خلال إتاحة الفرص لخلق الأفكار الجديدة والإبداع والابتكار وضمان المنفعة المشتركة وتوطيد الثقة التي تعد اللبنة الرئيسة لعلاقات شراكة ناجحة وطويلة المدى، وتعزيز الشفافية والمواءمة بين الأهداف والاهتمامات ومعالجة التحديات والمخاطر بشكل مشترك، والاحتفاء بالنجاحات بناءً على نتائج أداء متميزة ومستدامة وميزة تنافسية وريادة دائمة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
 

المصدر: وام
ملتقى الشركاء
شرطة أبوظبي
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