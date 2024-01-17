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سعود بن صقر يستقبل قنصل عام الهند

سعود بن صقر يستقبل قنصل عام الهند
17 يناير 2024 15:28

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سعادة ساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة القنصل العام، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك مع جمهورية الهند على مختلف الصعد.

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من جانبه، عبر سعادة ساتيش كومار سيفان، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات القوية التي تربط البلدين الصديقين.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
الهند
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