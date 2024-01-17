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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
17 يناير 2024 17:32

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيا وغائم أحياناً خاصة على الجزر وبعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ليلاً وصباح الجمعة، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية/ 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، لافتا إلى أن الموج في الخليج العربي مضطرب إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:41 والثاني عند الساعة 07:16 والجزر الأول عند الساعة 12:08 والثاني عند الساعة 00:07.

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ونوه إلى أن الموج في بحر عمان سيكون متوسطا إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:56 والثاني عند الساعة 02:58 والجزر الأول عند الساعة 09:30 والثاني عند الساعة 20:47.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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