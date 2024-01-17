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صقر غباش يبحث تعزيز التعاون مع سفراء الكويت ومصر والعراق

صقر غباش يبحث تعزيز التعاون مع سفراء الكويت ومصر والعراق
17 يناير 2024 17:49

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي - كلا على حدة - سعادة جمال محمد الغنيم سفير دولة الكويت وسعادة شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية وسعادة الدكتور مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق، بحضور سعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وسعادة طارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش بأصحاب السعادة السفراء، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولة الإمارات ودولهم، وعلى دور البعثات الدبلوماسية في توطيد العلاقات الثنائية.

وتم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.


وأشار معاليه الي أن المجلس الوطني الاتحادي كبرلمان يسعى دائما لأن يواكب التطور في العلاقة الثنائية الرسمية، والدفع بها لتشمل جميع المجالات، بالإضافة إلى العمل على تعزيز التعاون البرلماني، وتبادل وجهات النظر، والآراء، والمواقف السياسية في المحافل البرلمانية المختلفة.

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وقدم معالي صقر غباش التهنئة لسفير دولة الكويت بمناسبة تولي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، مقاليد الحكم، متمنيا لدولة الكويت حكومة وشعبا مزيدا من التقدم والتنمية والاستقرار والازدهار تحت قيادته الحكيمة.

كما تقدم بالتهنئة لسفير جمهورية مصر العربية بمناسبة انتخاب فخامة عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية، لولاية رئاسية جديدة، متمنيا لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا مزيدا من والتقدم والتنمية والاستقرار والازدهار.

 

كما هنأ سعادة شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية بحصول السفارة المصرية لدى الدولة على جائزة وزير الخارجية للتميز في دورتها الرابعة عام 2023، وذلك تقديراً لجهود البعثة المصرية في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تكثيف التعاون بينهما.

من جهتهم تقدم سعادة السفراء بالتهنئة لمعالي صقر غباش بمناسبة انتخابه لفترة جديدة لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي، متمنين لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار.

المصدر: وام
صقر غباش
الإمارات
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