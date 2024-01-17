انتخاب محمد الحمادي رئيساً لاتحاد الصحفيين الخليجيين

انتخب أعضاء اتحاد الصحفيين الخليجيين محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، رئيساً للاتحاد الذي يتخذ من البحرين مقراً دائما له.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لأعضاء اتحاد الصحفيين الخليجيين في البحرين عقب إتمام مرحلة التأسيس والإطلاق الرسمي للاتحاد، الذي يضم في عضويته الجمعيات والهيئات والمراكز الصحفية في دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وعقد أعضاء الاتحاد اجتماعهم الأول في فندق الدبلومات راديسون بلو، بحضور خالد بن حمد المالك رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، وفهد محمد المطيري المستشار الإعلامي لأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعيسى الشايجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، وعدنان الراشد رئيس جمعية الصحفيين الكويتية، ومحمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، ومحمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية، وسعد بن محمد الرميحي رئيس المركز القطري للصحافة.

وتقدم محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية ورئيس اتحاد الصحفيين الخليجيين ببالغ الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والقيادة الرشيدة والتي تولي جل اهتمامها لدعم الصحفيين والعمل الصحفي في الدولة بما يعزز التعاون الإعلامي بين الإمارات وأشقائها في منطقة الخليج بالإضافة إلى تعزيز العمل ومواصلة العطاء عبر جمعية الصحفيين الإماراتية والتي تتلقى كل الدعم لمواصلة مهامها الوطنية.

كما تقدم الحمادي، بالشكر لمملكة البحرين قيادة وشعبا وإلى جمعية الصحفيين البحرينية للجهود التي بذلتها لاستضافة وإنجاح أعمال واجتماعات الاتحاد.

وتقدم بالشكر أيضا إلى رؤساء الجمعيات والهيئات والمراكز الصحفية الخليجية على الثقة الغالية باختياره أول رئيس لاتحاد الصحفيين الخليجيين، والذي يشكل مرحلة جديدة من التعاون البناء والشراكة الفاعلة للمساهمة في الارتقاء بالعمل الصحفي الخليجي، بما يعزز الدور الفاعل لقطاع الإعلام باعتباره قطاعا حيوياً ومؤثراً.

وأشاد الحمادي بالجهود المبذولة من رؤساء الجمعيات والهيئات والمراكز والاتحادات الصحفية في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال المرحلة التأسيسية لاتحاد الصحفيين الخليجيين، والذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً له، وذلك في ظل التوافق والرؤية المشتركة على تحقيق وحدة الجمعيات الصحفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبادل الرؤى والأفكار وترسيخ التعاون في المجالات المهنية ودعم الصحافة والصحفيين.

يشار إلى أن الاتحاد يهدف إلى العمل على كل ما من شأنه تحقيق وحدة وانسجام الجمعيات والهيئات والروابط والمراكز الصحفية الخليجية وتبادل المعلومات فيما بينها وإقامة الدورات التدريبية وعقد المؤتمرات واللقاءات المشتركة وتعزيز التعاون في المجالات المهنية وترسيخ حقوق الصحفيين وتقديم الخدمات المهنية والمحافظة على أخلاقيات المهنة.

ويحق لكل صحفي وإعلامي عضو في الجمعيات أو الهيئات أو المراكز أو الروابط أو النقابات أو الاتحادات الصحفية المنتمية إلى الاتحاد، الانتساب إليه، ويشترط لقبول العضوية تقديم الطلب عن طريق الجمعية أو الهيئة أو المركز أو الرابطة أو النقابة أو الاتحاد الذي ينتمي إليه عضو الجمعية.