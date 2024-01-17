علي راشد النعيمي: الإمارات حريصة على توطيد علاقات التعاون والشراكة مع دول العالم

أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، رئيس وفد المجلس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية أرمينيا، خلال لقائه سعادة أرمين خاتشاتريان نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع والأمن في الجمعية الوطنية الأرمينية، أن دولة الإمارات حريصة على توطيد علاقات التعاون والشراكة مع دول العالم، وعلى تعزيز نهج التسامح وإعلاء قيم التعايش الإنساني بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم في عضويته سعادة كل من: سارة محمد فلكناز، ومحمد عيسى الكشف، ومروان عبيد المهيري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة الدكتورة ناريمان الملا سفيرة الدولة لدى جمهورية أرمينيا.

وأشاد معالي الدكتور علي النعيمي بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أرمينيا، والتي تشهد تطوراً متنامياً متميزاً على مختلف الأصعدة، وتحظى برعاية واهتمام قيادتي البلدين الصديقين، منوها إلى أن هذه الزيارات تعزز من العلاقات بين الشعبين الصديقين، مشيرا إلى أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية والثقافية والحوار في الاستقرار والتعايش بين الشعوب.

من جهته رحب سعادة أرمين خاتشاتريان نائب رئيس شؤون الدفاع بوفد المجلس الوطني الاتحادي، مثمناً هذه الزيارة التي تعد فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البرلمانين والبلدين، مشيداً بالتقدم والتطور الكبير الذي تشهده دولة الامارات في شتى المجالات.