3 فرق «سوات» من كولومبيا تشارك في تحدي الفرق التكتيكية بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت دولة كولومبيا مشاركتها بثلاثة فرق «سوات» تكتيكية في تحدي الإمارات «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024» الذي سيعقد في الثالث من فبراير المُقبل في مدينة الروية بإمارة دبي.

وأكد الرائد ماريو أندريس دياز دوران، رئيس مجموعة العمليات الخاصة لمكافحة الإرهاب في الشرطة الوطنية الكولومبية، جاهزية الفرق الثلاثة للمشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، مشيراً إلى أن المشاركات السابقة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية ساهمت في ابتكار فرق «سوات» في كولومبيا لاستراتيجيات جديدة في مجال العمليات زادت من فعالية وكفاءة أداء الأفراد للمهام.

وقال الرائد ماريو دوران: «المشاركة في منافسات التحدي ستسمح لفرق الشرطة الوطنية الكولومبية بالحصول والاستفادة من الرؤى العالمية الخاصة بالاستراتيجيات التكتيكية العملياتية المُختلفة التي تستخدمها الدول المشاركة في التحدي، وبالتالي ضمان قيام الفرق التكتيكية لدينا بتوليد تقنيات جديدة مستقبلاً يتم تنفيذها في كولومبيا، لوضعها في مواجهة الجريمة، خاصة التعامل مع العناصر الإرهابية والكيانات التي صنفتها منظمة الإنتربول على أنها شديدة الخطورة، بما يساهم في ضمان التعايش والأمن والرخاء والازدهار، والمجتمعات السلمية».

وقال: «إن المشاركة ساهمت في تمكننا من التكيّف وابتكار استراتيجيات تكتيكية جديدة في مجال العمليات، بالإضافة إلى استخدام مواد ومعدات جديدة تعمل على تسهيل عمل فرقنا، ما زاد من فعاليتنا في تنفيذ المهام بشكل أكثر كفاءة وحرفية، وكذلك توزيع الفرق وديناميكيتها، ونعتقد أن المنافسة قد نمت لدينا بشكل كبير في تنفيذ السيناريوهات والتحديات».