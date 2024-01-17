الجمعة 19 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعزيز وعي قائدي الدراجات النارية في الشارقة

تعزيز وعي قائدي الدراجات النارية في الشارقة
18 يناير 2024 00:57

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بتعيين مدير لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الإمارة
ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بترقية لمياء عبيد الحصان الشامسي وتعيينها مديراً لدائرة الشارقة الرقمية

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة مرورية توعوية تحت شعار «القيادة الآمنة للدراجات النارية»، تزامناً مع خطة الحملات المرورية لوزارة الداخلية، وتعزيزاً للوعي المروري لدى سائقي الدراجات النارية، وتستمر الحملة حتى نهاية شهر مارس المقبل. 
وجاءت الحملة، ضمن حملات التوعية التي تنظمها إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة على مدار العام، بهدف تعزيز الأمن والسلامة المرورية لمستخدمي الطرق، واستمراراً لجهودها في تعزيز الوعي لقائدي الدراجات في شركات التوصيل‏، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من الحملات المرورية لقائدي الدراجات منذ عام 2021 حتى نهاية العام الماضي، 5 آلاف و715 سائق دراجة نارية.
وتضمنت الحملة عدداً من المحاضرات التوعوية لسائقي الدراجات من شركات التوصيل التي تناولت محاور مرورية تعزز من الأمن والسلامة على الطرق، منها محور الأخطاء الشائعة أثناء القيادة التي تؤدي إلى حدوث حوادث مرورية، كالدخول المُفاجئ وتغيير المسار بشكل غير متوقع‏، ومحور أهم المعايير اللازم اتباعها لتحقيق السلامة المرورية، وغيرها من المحاور التي تسهم في رفع مستوى الإدراك والوعي المروري لديهم بأهمية التقيد بالتعليمات والقوانين المرورية.
وتنوه شرطة الشارقة قائدي الدراجات النارية إلى أهمية اتباع الإرشادات الخاصة بالسلامة المرورية، بما فيها ارتداء الخوذة أثناء القيادة، والتقيد بالسرعات المحددة والمسارات الخاصة بالدراجات النارية، وعدم التجاوز بطريقة خاطئة، وعدم تغيير المسار بطريقة مفاجئة، خصوصاً عند التقاطعات والإشارات الضوئية.

الشارقة
الدراجات النارية
شرطة الشارقة
آخر الأخبار
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس غواتيمالا
علوم الدار
سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس غواتيمالا
19 يناير 2024
الكونغرس الأميركي
الأخبار العالمية
مجلس الشيوخ الأميركي يقر إجراء لمنع إغلاق الحكومة الفدرالية
19 يناير 2024
«الأبيض» يتعادل مع فلسطين ويقفز إلى صدارة المجموعة الثالثة
الرياضة
«الأبيض» يتعادل مع فلسطين ويقفز إلى صدارة المجموعة الثالثة
اليوم 23:52
نيجيريا تُسقط «الأفيال»!
الرياضة
نيجيريا تُسقط «الأفيال»!
اليوم 23:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©