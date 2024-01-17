تعزيز وعي قائدي الدراجات النارية في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة مرورية توعوية تحت شعار «القيادة الآمنة للدراجات النارية»، تزامناً مع خطة الحملات المرورية لوزارة الداخلية، وتعزيزاً للوعي المروري لدى سائقي الدراجات النارية، وتستمر الحملة حتى نهاية شهر مارس المقبل.

وجاءت الحملة، ضمن حملات التوعية التي تنظمها إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة على مدار العام، بهدف تعزيز الأمن والسلامة المرورية لمستخدمي الطرق، واستمراراً لجهودها في تعزيز الوعي لقائدي الدراجات في شركات التوصيل‏، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من الحملات المرورية لقائدي الدراجات منذ عام 2021 حتى نهاية العام الماضي، 5 آلاف و715 سائق دراجة نارية.

وتضمنت الحملة عدداً من المحاضرات التوعوية لسائقي الدراجات من شركات التوصيل التي تناولت محاور مرورية تعزز من الأمن والسلامة على الطرق، منها محور الأخطاء الشائعة أثناء القيادة التي تؤدي إلى حدوث حوادث مرورية، كالدخول المُفاجئ وتغيير المسار بشكل غير متوقع‏، ومحور أهم المعايير اللازم اتباعها لتحقيق السلامة المرورية، وغيرها من المحاور التي تسهم في رفع مستوى الإدراك والوعي المروري لديهم بأهمية التقيد بالتعليمات والقوانين المرورية.

وتنوه شرطة الشارقة قائدي الدراجات النارية إلى أهمية اتباع الإرشادات الخاصة بالسلامة المرورية، بما فيها ارتداء الخوذة أثناء القيادة، والتقيد بالسرعات المحددة والمسارات الخاصة بالدراجات النارية، وعدم التجاوز بطريقة خاطئة، وعدم تغيير المسار بطريقة مفاجئة، خصوصاً عند التقاطعات والإشارات الضوئية.