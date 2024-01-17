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130 ألف طالب يجسدون الأخوة الإنسانية برسومات بديعة

130 ألف طالب يجسدون الأخوة الإنسانية برسومات بديعة
18 يناير 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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بأشكالٍ فنية مبتكرة يعبر 130.000 طالب وطالبة من 43 مدرسة في مختلف أنحاء الإمارات عن قيم الأخوة الإنسانية في إطار مبادرة نظمتها جائزة زايد للأخوة الإنسانية، بالشراكة مع مجموعة جيمس للتعليم للتوعية باليوم الدولي للأخوة الإنسانية بين فئة الشباب.. ويترجم المشاركون في النسخة الثانية من مبادرة «فنون التعبير عن الأخوة الإنسانية» التي أطلقتها جائزة زايد للأخوة الإنسانية الطلبة مفاهيمهم الشخصية لقيم الأخوة الإنسانية من خلال أعمال فنية كاللوحات والرسم و(الاسكيتش) والوسائط الفنية المختلطة.. وتؤكد المبادرة الدورَ المحوري للشباب في تعزيز قيم احترام الآخر وتقدير الاختلاف بهدف صنع مستقبل يسوده السلام.. وجرى إطلاق المبادرة قبل حلول اليوم الدولي السنوي الرابع للأخوة الإنسانية الذي يصادف الرابع من فبراير.

جائزة زايد للأخوة الإنسانية
الإمارات
الأخوة الإنسانية
اليوم العالمي للأخوة الإنسانية
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