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دمج أسلحة «إيدج» الذكية مع طائرة «بايكار طراز TB2»

دمج أسلحة «إيدج» الذكية مع طائرة «بايكار طراز TB2»
18 يناير 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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تتعاون «ايدج»، إحدى مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة في العالم، و«بايكار»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطائرات المسيرة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حالياً في دمج أسلحة «ايدج» الذكية على متن طائرات «بايكار» المسيرة. ويعد برنامج الدمج جزءاً من اتفاقية التحالف الاستراتيجي بين المجموعتين للتعاون في حلول التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع.
وفي إطار البرنامج، ستقوم «إيدج» بدمج ذخيرتها «ديزرت ستينغ- 16» الموجهة بدقة على متن طائرة بايكار المسيرة من طراز«TB2»، ومن المقرر الانتهاء من البرنامج قبل نهاية العام الحالي، وسيتبع ذلك دمج حمولات أخرى على متن طائرات بايكار الأخرى.
وقال فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيدج»: « يحدونا الفخر بإبرام الشراكة بين «إيدج» و«بايكار»، الشركة الرائدة في مجال أنظمة الطائرات المسيرة المتقدمة، لا ريب أن هذه الشراكة الاستراتيجية من شأنها أن تُؤتي بفرص مواتية لتعزيز القدرات بين الطرفين، ما يُعد علامة فارقة بامتياز لدعم شراكتنا».
من جهته، قال سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «بايكار»: إن دمج« ديزرت ستينغ- 16» والأسلحة الأخرى من إيدج من شأنه أن يضيف قيمة كبيرة إلى عروضنا المتعلقة بحمولات الطائرة المسيرة«TB2»، كما سيوفر تحالفنا الاستراتيجي مع مجموعة ايدج، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة، خيارات إضافية لقاعدة عملائنا».
وتمتاز طائرة «بيرقدار TB2» المسيرة التكتيكية بقدرتها على التحليق على ارتفاع متوسط لفترات طويلة، كما تستطيع أداء مهام المراقبة والاستطلاع والهجوم المُسلح باستخدام إمكاناتها المستقلة بالكامل في التحرك، والإقلاع والهبوط، والتجوال.
وستستمر كل من مجموعة «إيدج»، و«بايكار» في تعزيز شراكتهما العملية بموجب اتفاقية التحالف الاستراتيجي، والبحث عن فرص جديدة ومبتكرة، لتعزيز التعاون وإدراج البرامج المفيدة للطرفين.

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