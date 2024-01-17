غداً.. انطلاق فعاليات «المنتزه الصحراوي» لشرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، انطلاق فعاليات «منتزه الشرطة الصحراوي» في نسخته الخامسة للعام للحالي، وذلك غداً «الجمعة» من الساعة 4 عصراً إلى 10 مساءً، في منطقة الكهيف بالبطائح.

ويعد المتنزه الصحراوي، الذي جاء تحت شعار «معاً.. الوقت أجمل» أحد أهم مبادرات شرطة الشارقة السنوية التي تنظمها لتعزيز جودة الحياة لمنتسبيها وذويهم ولأفراد المجتمع من مختلف الأعمار، ويضم المتنزه مسرحاً لإقامة الفعاليات الأمنية والمجتمعية، وعدداً من الأركان التي تميزت بالطابع التراثي، كالقرية التراثية والقرية الترفيهية وركن الملاعب الرملية، وركن للمطاعم يتضمن مناطق مخصصة للشواء، إلى جانب مصلى بطاقة استيعابية تصل إلى 100 شخص، تم بناؤه بطابع تاريخي من مواد مُعاد تدويرها بأيدي نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية بشرطة الشارقة.