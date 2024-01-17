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تكريم الجهات المؤهلة بيئياً لذوي الإعاقة

خلال التكريم (من المصدر)
18 يناير 2024 00:57

الشارقة (الاتحاد)

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كرم طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين، بحضور حيدر طالب إربيع، أمين عام الاتحاد العالمي للمعاقين، كلاً من مركز شرطة واسط - شرطة الشارقة، مركز الطوار للخدمات - بلدية دبي، فندق لوكس جراند للشقق الفندقية - الشارقة، بشهادة الاتحاد العالمي للمعاقين للأماكن المؤهلة بيئياً لذوي الإعاقة.
 وعبر الدكتور طارق سلطان بن خادم، عن سعادته بانضمام كوكبة جديدة من المؤسسات الحكومية والخاصة إلى شهادة الاتحاد العالمي للمعاقين، ما يدل على مدى حرص مختلف فئات المجتمع على تقديم أفضل الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة، والذين هم جزء لا يتجزأ من فئات المجتمع، وبذلك يكون قد وصل عدد الجهات والمؤسسات الحاصلة على شهادة الاتحاد العالمي للمعاقين للأماكن المؤهلة بيئياً إلى 129 جهة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي المستقبل سيكون لنا دورات خاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى أننا سنقوم بتوقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات داخل دولة الإمارات وخارجها بما يخدم ذوي الإعاقة.
وأضاف: بما أن هذه الجهات بذلت جهوداً كبيراً لتحسين بيئاتهم، بحيث تتناسب مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتمكنهم من استخدام مرافقها بكل سهولة ويُسر، وتتويجاً لهذه الجهود التي قاموا بها، لتكون أماكنهم مؤهلة بيئياً لخدمة ذوي الإعاقة، كان لزاماً علينا تقدير هذه الجهود من خلال هذا التكريم. وقال العميد يوسف عبيد الشامسي، مدير إدارة المراكز الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وبالنيابة عن اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، أعرب عن سعادته بحصول مركز شرطة واسط على المركز الفضي وأن هذا ليس بغريب على شرطة الشارقة.

الاتحاد العالمي للمعاقين
شرطة الشارقة
الشارقة
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