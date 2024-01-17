311 مؤذناً سجلوا في مسابقة «مؤذن الفريج» بدبي

دبي (الاتحاد)

بلغ عدد المسجلين في مسابقة «مؤذن الفريج» التي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي،311 مشاركة، كما بلغ عدد الفيديوهات التي تم تسجيلها وتصويرها 120 مقطع فيديو حتى الآن، إذ سيتم اختيار مؤذن فائز واحد لكل فريج.

وأطلقت الدائرة مبادرة «مؤذن الفريج» من منطلق تعزيز ثقافة الوعي الديني لدى المجتمع، لاسيما الأسرة، ورسم علاقة وثيقة بين الأسرة والمسجد، إذ تستقطب المبادرة أبناء مناطق دبي من الصغار، لاختيار أفضل الأصوات لرفع الأذان، وذلك بتأهيلهم وتدريبهم، ليصبحوا مؤذني الفرجان في إمارة دبي في المستقبل.

وأوضح جاسم محمد الخزرجي، مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، أن هذه المبادرة تدور فكرتها حول تعزيز الهوية الإماراتية، وتنمية الوازع الديني لدى أبنائنا الصغار، وتبدأ باستقطاب أبناء مناطق وأحياء مدينة دبي من الصغار من عمر (6 سنوات - 16 عام)، لتدريب الأبناء على تأدية الأذان بالطريقة الصحيحة، ويتم التنفيذ بتصوير مقطع كامل بالأذان، بعد صلاة العصر، ولمدة 20 دقيقة بحضور ولي الأمر، دون استخدام أي برامج لتحسين الصوت، ثم رفع المقطع على بريد خاص بالمسابقة، ثم تقوم اللجنة المحكمة باختيار ممثل واحد عن كل حي (فريج)، ثم إقامة مسابقة يتم التصويت عليها من قبل الجمهور لاختيار أفضل الأصوات (الفائز)، من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، ثم الإعلان عن الفائز واختيار (مؤذن الفريج). وأضاف أن هذه البرامج تأتي تماشياً مع أجندة دبي الاجتماعية 2033، وفي إطار خطة التوعية الدينية لإمارة دبي.