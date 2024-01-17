«صندوق الفرجان» يرعى تنظيم رحلات ترفيهية للمتقاعدين في «نادي ذخر»

دبي (الاتحاد)

يرعى صندوق الفرجان سلسلة من الرحلات السياحية للمتقاعدين في نادي ذخر بإمارة دبي إلى وجهات مختلفة حول العالم.

وتستهدف المبادرة التي تأتي بمتابعة اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، تعزيز اندماج المتقاعدين ومساعدتهم على تمضية أوقات فراغهم بالشكل الأمثل لمتابعة حياتهم بإيجابية وحالة نفسية وصحية مثالية، الأمر الذي يتيح لهم المساهمة في خدمة المجتمع وجهود التنمية والحفاظ على الهوية، بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم.

وبدأت الرحلات السياحية برحلة إلى سيريلانكا استمرت لمدة أسبوع، وتضمّنت مجموعة من الأنشطة والبرامج اليومية التي تعنى بالجوانب الثقافية والخيرية والاجتماعية والترفيهية والصحية للمتقاعدين. وتلبي مبادرة تنظيم سلسلة رحلات سياحية للمتقاعدين في نادي ذخر أهداف صندوق الفرجان.

كما تلبّي المبادرة إحدى غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، الهادفة إلى تمكين المنظومة الاجتماعية.

من جانبه، قال سعيد محمد حارب، رئيس فريق العمل الحكومي لمشروع ذخر في إمارة دبي: «يعمل نادي ذخر، وفق منهجية دمج شاملة تستهدف تلبية احتياجات المتقاعدين كافة من الرعاية الاجتماعية المتكاملة إلى النشاطات الترفيهية وفرص التمكين وغيرها».

رحلات

تحقق مبادرة إطلاق رحلات للمتقاعدين إلى وجهات مختلفة حول العالم، أهداف نادي ذخر، الساعي إلى تمكين ودمج المتقاعدين وتعزيز مشاركتهم في الحياة المجتمعية.