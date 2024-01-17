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علوم الدار

تعاون بين «الشارقة للعمل التطوعي» و«الأعلى لشؤون الأسرة»

تعاون بين «الشارقة للعمل التطوعي» و«الأعلى لشؤون الأسرة»
18 يناير 2024 00:57

الشارقة (وام)

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وقّع مركز الشارقة للعمل التطوعي، التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، اتفاقية تعاون، بهدف تعزيز آليات التنسيق والتعاون في مختلف جوانب العمل التطوعي وتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.
وقعت الاتفاقية عن مركز الشارقة للعمل التطوعي، حصة الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي في دائرة الخدمات الاجتماعية، فيما وقعتها عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، عفراء سيف الشاعر، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية في المجلس. 
وتشمل الاتفاقية مجالات عدة لتعزيز التعاون بين الطرفين، منها تطوير برامج تطوعية مشتركة، وتنظيم فعاليات وورش عمل تستهدف دعم الأسر وتعزيز الوعي بأهمية القيم الاجتماعية.
وتلتزم الدائرة بعرض أجندة الفرص والمبادرات التطوعية، وإتاحة المجال للإعلان عن الفرص التطوعية عبر منصة الشارقة للتطوع، وتزويد المجلس بالدليل الإرشادي للعمل التطوعي، ودعمه في المبادرات والفعاليات.
فيما يقوم المجلس بتطوير الفرص التطوعية وطلب المتطوعين، وتنظيم مشاركتهم وتقدير جهودهم، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية دور المجلس، كما تلتزم الدائرة بدعوة المجلس للمشاركة في الملتقيات والفعاليات التطوعية، وتدريب الكوادر التطوعية لتمكينها من المشاركة في خدمة المجتمع، ودعم المجلس ببيانات وإحصائيات عن الأعمال التطوعية.
ويلتزم المجلس الأعلى للأسرة، بطرح وإدارة الفرص والمبادرات التطوعية وفق الأدلة الإرشادية وطلب المتطوعين وعددهم وتحديد مهامهم، إضافة إلى دعوة الموظفين العاملين أو المنتسبين للتسجيل كمتطوعين في منصة الشارقة للعمل التطوعي، وتفعيل ميثاق العمل التطوعي كمرجع توعوي والتزامي، كما يلتزم بترشيح ممثل ليكون عضواً في رابطة العمل التطوعي، بجانب توفير احتياجات النشاط التطوعي وتقدير المتطوعين، وتنظيم مشاركة المتطوعين وفق المهارات المطلوبة لتعزيز المسؤولية المجتمعية. وثمنت حصة الحمادي، الشراكة مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والتي تتلاقى مع أهداف مركز الشارقة للعمل التطوعي في تعزيز العمل التطوعي وخدمة المجتمع، مشيرة إلى حرص الطرفين على التعاون بشكل فعال، بما يحقق الأهداف المشتركة، موضحة أن الاتفاقية تعكس التزام المركز بتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء لتعزيز العمل التطوعي في إمارة الشارقة.
من جهتها، أكدت عفراء الشاعر أهمية التعاون بين المجلس الأعلى للأسرة ومركز الشارقة للعمل التطوعي، لتحقيق أهدافهما المشتركة، وتعزيز التعاون بينهما، لافتة إلى استعداد وجاهزية المجلس لتقديم كل أشكال الدعم للفرص التطوعية التي من شأنها الارتقاء بالعمل.

الشارقة للعمل التطوعي
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
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