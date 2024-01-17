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علوم الدار

مسجد الإمام أحمد الطيب يختتم التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن

خلال المسابقة (وام)
18 يناير 2024 00:59

أبوظبي (وام)

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اختتمت التصفيات النهائية لمسابقة مسجد الإمام أحمد الطيب لحفظ القرآن الكريم بدورتها الأولى، التي تم تنظيمها لأول مرة، في مركز بيت العائلة الإبراهيمية، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، واستمرت خمسة أيام.
وحظيت الدورة الأولى للمسابقة بمشاركة 100 متسابق ومتسابقة من مختلف الجنسيات داخل الدولة، تنافسوا في خمسة فروع، شملت: حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ 20 جزءاً، وحفظ عشرة أجزاء، وحفظ خمسة أجزاء، إضافة إلى حفظ جزء واحد من القرآن الكريم.
وقال الدكتور محمود نجاح، إمام مسجد الإمام الطيب: إن المسابقة شهدت منافسة قوية بين المشاركين منذ انطلاقها والإعلان عنها في نوفمبر الماضي وحتى مراحلها النهائية، مؤكداً أهمية المسابقة في تشجيع الشباب والنشء على حفظ كتاب الله وترسيخ معانيه في نفوسهم. وأضاف أنه من المقرر تكريم الفائزين في حفل يقيمه المسجد خلال شهر رمضان المبارك.
وينظم مسجد الإمام أحمد الطيب في بيت العائلة الإبراهيمية العديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة لتعزيز الوعي الإسلامي لدى الشباب والأطفال، والتعريف بتعاليم الإسلام السمحة التي تدعو لنشر قيم التسامح والتعايش.

أحمد الطيب
القرآن الكريم
بيت العائلة الإبراهيمية
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
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