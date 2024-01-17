«الذيد الزراعي» ينطلق اليوم

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق اليوم في مركز إكسبو الذيد، فعاليات الدورة الأولى من معرض الذيد الزراعي، الذي ينظّمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، والذي يشهد على مدى أربعة أيام، مشاركة وزارات وجهات حكومية عدة، وأكثر من 50 شركة عاملة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، ومتخصصين، وأصحاب مزارع، ومزارعين.

ويشكل المعرض الذي يستمر حتى 21 يناير الجاري، منصة متميزة، لتمكين القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من عرض أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في قطاع تطوير الزراعة والثروة الحيوانية، والاستفادة من الحلول المبتكرة في زراعة القمح والحبوب في المنطقة، وتبادل الخبرات والمعارف حول تكنولوجيا الزراعة المائية والعمودية وأحدث تقنيات الري والبستنة وأجود أنواع المبيدات والأسمدة العضوية المبتكرة.

ويتضمن الحدث في دورته الأولى جلسات حوارية عدة تستضيف خبراء الزراعة والطب البيطري، وتناقش مجموعة من القضايا،