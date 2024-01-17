علي النعيمي يبحث تعزيز التعاون مع أرمينيا

أرمينيا (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، رئيس وفد المجلس الذي يقوم بزيارة إلى جمهورية أرمينيا، معالي مهير كريكوريان، نائب رئيس مجلس الوزراء الأرميني، حيث جرى بحث سبل تعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والإشادة بتنامي العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أرمينيا على جميع الصعد. وأكد معالي الدكتور علي النعيمي حرص دولة الإمارات على توطيد علاقات التعاون مع جمهورية أرمينيا، والاستفادة من الفرص المتاحة لدى البلدين، مشيراً إلى أنه لمس، من خلال لقاءاته مع عدد من كبار المسؤولين، حرصاً على تفعيل مختلف علاقات التعاون.

كما التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، أرمين غريغوريان، أمين مجلس الأمن في جمهورية أرمينيا.

وجرى خلال اللقاء الإشادة بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات وجهورية أرمينيا، وحرص قيادتي البلدين على تعميقها في مختلف المجالات.

إلى ذلك، بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي مع سارجيس خاندانيان، رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية الأرمينية، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين، وتأكيد أهمية توقيع مذكرة شراكة وصداقة لتأطير التعاون والعمل المؤسسي البرلماني. وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، خلال لقائه أرمين خاتشاتريان، نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع والأمن في الجمعية الوطنية الأرمينية، أن دولة الإمارات حريصة على توطيد علاقات التعاون والشراكة مع دول العالم، وعلى تعزيز نهج التسامح وإعلاء قيم التعايش الإنساني بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

كما عقد وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي مع مجموعة الصداقة البرلمانية الأرمينية - الإماراتية في الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا، برئاسة خاتشاتور سوكياسيان، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البرلمانين الصديقين.