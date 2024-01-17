الجمعة 19 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح المزروعي والمحيربي في أبوظبي

نهيان بن مبارك لدى حضوره الحفل (وام)
18 يناير 2024 00:58

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
السيتي يعرض الكؤوس الخمسة الكبرى في أبوظبي
«الظنة» وجهة «الفارس» في توقف «دوري الأولى»

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله علي سعيد المزروعي، بمناسبة زفاف نجله «علي» إلى كريمة خلفان خادم خلفان المحيربي.
وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
كما حضر الحفل، الذي أقيم بمجلس المشرف في أبوظبي، عدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.

نهيان بن مبارك
أفراح المزروعي
أبوظبي
أفراح المحيربي
آخر الأخبار
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس غواتيمالا
علوم الدار
سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس غواتيمالا
19 يناير 2024
الكونغرس الأميركي
الأخبار العالمية
مجلس الشيوخ الأميركي يقر إجراء لمنع إغلاق الحكومة الفدرالية
19 يناير 2024
«الأبيض» يتعادل مع فلسطين ويقفز إلى صدارة المجموعة الثالثة
الرياضة
«الأبيض» يتعادل مع فلسطين ويقفز إلى صدارة المجموعة الثالثة
اليوم 23:52
نيجيريا تُسقط «الأفيال»!
الرياضة
نيجيريا تُسقط «الأفيال»!
اليوم 23:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©