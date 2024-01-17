نهيان بن مبارك يحضر أفراح المزروعي والمحيربي في أبوظبي

أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله علي سعيد المزروعي، بمناسبة زفاف نجله «علي» إلى كريمة خلفان خادم خلفان المحيربي.

وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بمجلس المشرف في أبوظبي، عدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.