أحمد بن محمد يفتتح منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أعمال الدورة التاسعة «لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع»، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر المنتدى في مدينة جميرا بدبي، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات.

وتُنظِّم المنتدى تحت شعار «بلا حدود»، هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، ودي بي ورلد، ومعهد إدارة المشاريع: «PMI»، ويناقش الحدث بحضور أكثر من 2700 مدير مشروع من مختلف أنحاء العالم، العديد من المواضيع المهمة ضمن ثلاثة محاور رئيسة، هي: الاستدامة، والأساليب الحديثة لإدارة المشاريع، والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا.

وفي مستهل الافتتاح، شاهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم والحضور فيلماً قصيراً عن المنتدى، سلّط الضوء على مسيرة البناء والتنمية في إمارة دبي، باعتبارها واحدة من أهم مراكز المال والأعمال، إضافة إلى مراحل تطور المنتدى خلال دوراته الماضية ونجاحه في ترسيخ مكانته على أجندة الأحداث العالمية في استعراض أفضل الممارسات وتقديم الحلول المبتكرة في مجال إدارة المشاريع.

وحضر الافتتاح معالي محمد الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وداوود الهاجر، مدير عام بلدية دبي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من المسؤولين ونخبة من الخبراء العالميين المتخصصين في مجال إدارة المشاريع.

وألقى ديفيد كولتهارد، البطل السابق لسباقات الجائزة الكبرى للفورمولا 1، كلمة تحدث فيها عن تجربته خلال زيارته لمدينة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، لأكثر من 25 عاماً، وكيف تطورت دبي إلى مدينة عالمية بفضل الرؤية الاستثنائية للقيادة الرشيدة التي جعلت دبي محط أنظار العالم، مشيداً بأسلوب العمل الجماعي المدروس الذي ساهم في تحقيق النجاحات المتميزة.

واستعرض كولتهارد، خلال كلمته المواقف التي لا ينساها طوال تاريخه المرتبط بسباق الفورمولا، بوصفه أول سائق «فورمولا 1» يختبر حلبة مرسى ياس في أبوظبي بعد اكتمالها، والاستمتاع بتجربة خاصة في دبي بقيادة سيارة فورمولا 1 على مهبط الطائرات العمودية أعلى فندق برج العرب.

كما تناول التطورات المستمرة للتكنولوجيا في الطاقة والتنقل والحلول الدائمة لمواجهة التحديات، خاصة في سيارات السباقات واعتماد الأنسب منها بيئياً، لتحقيق «صفر» انبعاثات كربونية بحلول عام 2030 مع توفر عنصر الأمان والكفاءة، وهو ما أكده مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP28) الذي انعقد في ديسمبر الماضي في دولة الإمارات، وضرورة تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة المتاحة. وكرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه معالي مطر الطاير، الشركاء المنظمين للمنتدى، وهم: هيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ومعهد إدارة المشاريع PMI. كما شمل التكريم كلاً من: بلدية دبي، و«نخيل»، و«إينوك»، وشركة قطر للتأمين، و«النابودة»، و«فامكو»، و«الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة»، وشركة «ويد آدمز للمقاولات»، و«جونال للإنشاءات والتجارة والصناعة، وشركة «الغانم أنترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات»، وشركة«ساس»، و«الزرعوني العالمية للمعدات»، وشركة RTC لهندسة الطرق والمرور، والشركة «الصينية لإنشاءات الهندسة المدنية»، كذلك كرم سموه، ديفيد كولتهارد، صاحب الكلمة الرئيسية خلال افتتاح المنتدى.

اليوم الأول

تضمّن اليوم الأول للمنتدى عدداً من الجلسات ناقشت جملة من الموضوعات الحيوية شملت: «الاتجاهات المستقبلية في إدارة المشاريع»، و«من مكتب إدارة المشاريع إلى مكتب إدارة القيمة»، و«إدارة الاستدامة والمشاريع الخضراء»، و«الاتجاهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع»، و«مكاتب إدارة المشاريع والتحول المؤسسي».