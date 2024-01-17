«علوم الأرض - من أجل عالم أفضل لإدارة كوكبنا» في ورشة بالعين

العين (وام)

عقدت جامعة الإمارات، بالتعاون مع جامعة سيؤول الوطنية الكورية، ورشة عمل حول «علوم الأرض - من أجل عالم أفضل لإدارة كوكبنا»، وذلك في إطار تعزيز الشراكات العلمية وجودة المخرجات البحثية في مجالات الجيولوجيا وعلوم الأرض والبيئة للحفاظ على الكوكب من آثار التغير المناخي.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، إن الورشة تأتي تعزيزاً للشراكة العلمية والبحثية الاستراتيجية بين الجامعتين، حيث ستنعكس مخرجات هذه الورش على أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والطلبة، من خلال تطوير الأفكار، وتنفيذ الأبحاث المشتركة من خلال الكليات والمراكز البحثية المميزة التي تمتلكها الجامعة.