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علوم الدار

تعاون بين «جامعة أبوظبي» و«الصقر المتحدة» لإطلاق مركز أبحاث علمية

عبدالله آل حامد في صورة تذكارية مع علي بن حرمل وغسان عواد وجانب الحضور عقب التوقيع (من المصدر)
18 يناير 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت جامعة أبوظبي، ومجموعة الصقر المتحدة اتفاقية تعاون لإنشاء مركز بحث علمي متطور، وذلك بهدف إعداد كوادر بحثية متخصصة في مختلف القطاعات التنموية التي تلبي متطلبات أجندة الخمسين المقبلة، ويأتي ذلك إيماناً منهما بدور البحث العلمي في استراتيجية دولة الإمارات التي تهدف لخلق اقتصاد قائم على المعرفة. ووقع الاتفاقية كلٌّ من معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، عضو مجلس مديري مجموعة الصقر المتحدة، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، بحضور البروفيسور غسان عواد مدير جامعة أبوظبي، ونبيل قبيسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصقر المتحدة.
ومن الأهداف الرئيسة للمركز، توفير مصدر تمويل ثابت، وتقديم التوجيه والتدريب للشباب الإماراتي على الممارسات البحثية المتقدمة.

جامعة أبوظبي
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