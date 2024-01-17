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علوم الدار

سلطان بن أحمد: منجزات علمية وأكاديمية وبحثية في جامعة الشارقة

سلطان بن أحمد القاسمي مترئساً الاجتماع (وام)
18 يناير 2024 00:59

الشارقة (وام)

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أشاد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء الجامعة، بما تحقق من منجزات علمية وأكاديمية وبحثية في جامعة الشارقة خلال الفترة الماضية والتي استطاعت فيها التقدم بشكل مستمر، وتطوير أدواتها التعليمية والتدريسية.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو نائب حاكم الشارقة اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة الـ 56 الذي عقد صباح أمس في مكتب سموه بالمبنى الرئيس في الجامعة، مؤكداً سموه استمرار الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات والحصول على المراتب المتقدمة في مختلف التصنيفات العالمية، والتركيز على جودة العملية التعليمية ومواءمتها مع التطورات التي يشهدها العالم.
وثمن سمو رئيس جامعة الشارقة الجهود التي يبذلها أعضاء مجلس الأمناء وإدارة الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والتي ساهمت في دعم عملية التطوير التي تشهدها الجامعة في مختلف المجالات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها. وناقش المجلس، خلال اجتماعه، مجموعة من الموضوعات الخاصة بمتابعة أداء الجامعة خلال الفترة الماضية، ووضع الخطط المستقبلية، واعتمد جملةً من القرارات التي تصب في مصلحة الجامعة. واعتمد مجلس أمناء جامعة الشارقة تخريج 1709 طلاب وطالبات أنهوا متطلبات التخرج في فصل الصيف 2022/2023، وفصل الخريف 2023/2024، منهم 46 في برامج الدكتوراه، و226 في برامج الماجستير، وطالبان في برنامج دبلوم الدراسات العليا، و1435 في برامج البكالوريوس.
كما اعتمد مجلس الأمناء إنشاء مركز التميز في مجال السرطان في معهد البحوث الطبية والعلوم الصحية بالجامعة، وتشكيل لجنة من أعضاء المجلس لوضع آلية للتوطين تستهدف تنظيم ودعم توطين الوظائف الأكاديمية والإدارية في الجامعة. 
ووافق المجلس على ترقية 25 عضو هيئة تدريس.

سلطان بن أحمد
الشارقة
جامعة الشارقة
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