حميد النعيمي: التعليم العالي الاستثمار الحقيقي في الإنسان

عجمان (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل تخريج «دفعة عام 2024» من طلبة جامعة عجمان الذين تجاوز عددهم 200 خريج، والذي أُقيم صباح أمس في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في الحرم الجامعي، وسط أجواء عمّتها السعادة والفخر بفرحة النجاح والتخريج. وانطلقت مراسم حفل التخريج بوصول صاحب السمو حاكم عجمان ومرافقيه إلى قاعة الحفل، حيث تم عزف السلام الوطني، ومن ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، تلاها عرض فيديو يجسد رسالة الجامعة وأبرز إنجازاتها.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالمستوى المميز الذي وصل إليه التعليم العالي بالدولة، وبالنهضة الحضارية في المجالات كافة، لا سيما التعليمية والعلمية، وذلك بفضل رعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ودعمهما المتواصل لمسيرة العلم ومؤسساته، وإيمانهما المطلق بأن العلم والمعرفة يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التقدم والتطوير.

وقال سموه: «إن التعليم العالي ثروة كبيرة لا تقدر بثمن، وهو الاستثمار الحقيقي في الإنسان والذي يعزز الصورة المشرقة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي عرفت بنهضتها التنموية والتعليمية وإسهامها في دفع حركة النهضة الفكرية والعلمية والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية إقليمياً ودولياً».

وأضاف سموه: «إن جامعة عجمان أصبحت مركز إشعاع أكاديمي وفكري في المجتمع، وأسهمت في دعم المسيرة الحضارية الكبرى التي نعيشها اليوم، من خلال خريجيها المتميزين في مختلف أنشطة ومؤسسات المجتمع، بجانب المشاريع والبحوث الأكاديمية التي تقوم بها».

وثمن سموه جهود مجلس الأمناء والإدارة والهيئة التدريسية للجامعة الذين عملوا بإخلاص وتفانٍ لوصول الجامعة إلى مكانة علمية وأكاديمية مرموقة، وأن تكتسب سمعة عالمية.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تهانيه الحارة للخريجين وأسرهم، مُشيداً بالحصاد الذي حققوه والذي يُظهر الجهود الطيبة التي بذلوها خلال مسيرتهم التعليمية، وصولاً إلى هذه اللحظات الغامرة بالفخر والاعتزاز.

حضر الحفل إلى جانب سموه، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، عضو مجلس أمناء الجامعة، ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وعمداء الكليات والأساتذة، وأولياء أمور الطلبة الخريجين، وضيوف الجامعة من كبار الشخصيات والمسؤولين.

وألقى الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، كلمة عبّر فيها عن جزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو حاكم عجمان، على الدعم المستمر الذي يوليه للجامعة وعلى قيادته الحكيمة التي تسهم في تحقيق استراتيجية الجامعة.

وأشاد بالجهود الدؤوبة والدعم الكبير الذي يقدّمه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، في خلق بيئة تعليمية تنافسية تشجع على البحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية التي تمكّن الشباب من تحقيق ذواتهم.

من جانبه، ألقى الخرّيج علي إسحاق حديد كلمة الخريجين، قال فيها: «إنهُ لَمنْ دواعي السرور أن ننال اليوم شرف اللقاء بصاحب السمو حاكم عجمان، فرعاية سموِّه الكريمة لهَذا الحفلِ تجسِّد الاهتمام الكبير الذي يحظَى به الطلبة في دولةِ الإمارات من قبل قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسِها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات». وقدّم صاحب السمو حاكم عجمان بهذه المناسبة درع الجامعة إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش. كما قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي درعاً مماثلاً لصاحب السمو حاكم عجمان. وقام صاحب السمو حاكم عجمان، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بتكريم خريجي الدراسات العليا وأوائل الكليات، فيما قام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي والدكتور كريم الصغير، بمتابعة توزيع الشهادات على الخريجين، وتكريم المتفوقين منهم.

وسيقام حفل مخصص للطالبات الخريجات، اليوم، في قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في حرم الجامعة.