"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي: 7.7 درجة مئوية في جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 7.7 درجة مئوية في جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 7.7 °C in Mebreh Mountain (Ras Al Khaimah) at 00:00 UAE Local time. pic.twitter.com/57paY3kokl — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) January 18, 2024