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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
18 يناير 2024 08:37

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي: 7.7 درجة مئوية في جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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انخفاض درجات الحرارة غداً

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
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