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شرطة أبوظبي تحذر من ترك السيارة في حالة تشغيل

شرطة أبوظبي من ترك السيارة في حالة تشغيل
18 يناير 2024 11:24

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر ترك سياراتهم في حالة التشغيل أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود أو الصراف الآلي ( ATM) أو النزول للصلاة مما يؤدي إلى تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة. 

وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية على ضرورة عدم التهاون والتقصير بترك المركبات في وضعية التشغيل، مشيراً إلى أن بعض مستخدمي المركبات قد يتركون أولادهم وخاصة الرضع داخل السيارات وهي في حالة التشغيل.

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وأشارت إلى أن المادة الخامسة من البند الرابع من قواعد السير والمرور "أن يمتنع عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر لايقافها على الطريق وجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين  سلامة الحركة على الطريق و ألا يترك المركبة ومحركها دائر وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه " وتنص  المادة رقم 70 من قانون السير والمرور الاتحادي "عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وارشادات المرور" غرامة قيمتها 500 درهم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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