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خيرية الشارقة تدعم محدودي الدخل بـ 17.8 مليون درهم في 2023

خيرية الشارقة تدعم محدودي الدخل بـ 17.8 مليون درهم في 2023
18 يناير 2024 15:23

قدمت جمعية الشارقة الخيرية على مدار عام 2023 مساعدات نقدية بقيمة 17.8 مليون درهم من حساب الزكاة استفاد منها 11291 مستفيدا من أصحاب الدخل المحدود إلى جانب كبار السن والمطلقات والأرامل من غير المستفيدين من المساعدات الحكومية بما يضمن لهم الحياة الكريمة.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية أن الجمعية تعول على زكاة المحسنين ومساهماتهم الخيرية لدعم الأسر المستحقة من خلال تقديم مساعدات نقدية شهرية منتظمة، موضحا أن تقديم المساعدة الشهرية يتم للحالات المستحقة المسجلة بكشوف الجمعية بمقرها الرئيسي وسائر إداراتها الفرعية في المدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، لافتا إلى أن  شهر يناير 2023 استحوذ على أعلى نسبة مصروفات شهرية بقيمة 1.7 مليون درهم تلاه شهر فبراير بقيمة 1.694 مليون درهم.

وأشار إلى أن الجمعية تحرص على احترام خصوصية المستفيدين من خلال إتاحة تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الذي يتيح مزيداً من السهولة والخصوصية.

 

المصدر: وام
محدودي الدخل
خيرية الشارقة
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