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غداً.. فرصة لسقوط الأمطار نهاراً

غداً.. فرصة لسقوط الأمطار نهاراً
18 يناير 2024 17:17

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية والجزر مع فرصة سقوط أمطار نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر.

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وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية/ 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 19:13 والمد الثاني عند الساعة 08:06 والجزر الأول عند الساعة 13:50 والجزر الثاني عند الساعة 00:41 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 17:32 والمد الثاني عند الساعة 03:51 والجزر الأول عند الساعة 10:44 والجزر الثاني عند الساعة 22:16.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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