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محمد بن راشد يحضر أفراح بن حويرب والمنصوري

محمد بن راشد يحضر أفراح بن حويرب والمنصوري
18 يناير 2024 17:27

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الخميس، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حفل الاستقبال الذي أقامه جمال خلفان بن حويرب، بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة ناصر مبارك بن حرسوس المنصوري، في دبي.

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وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للعروسين الزفاف، متمنياً لهما حياةً مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

المصدر: وام
محمد بن راشد
الإمارات
دبي
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