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إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة دخول أوزبكستان

إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة دخول أوزبكستان
18 يناير 2024 19:12

وقعت دولة الإمارات وجمهورية وأوزبكستان، مذكرة تفاهم، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة دخول حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وجوازات السفر العادية، وذلك في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان وتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين.
بموجب مذكرة التفاهم، يعفى مواطنو دولة الإمارات حاملو جوازات السفر الخاصة ولمهمة وجوازات السفر العادية السارية لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر من تأشيرة الدخول إلى أوزبكستان (بدلاً من التقديم لتأشيرة إلكترونية والتي كانت سارية قبل ذلك) والبقاء فيها لمدة تصل إلى 30 يوماً في كل زيارة، كما يعفى مواطنو أوزبكستان، الذين يحملون جواز سفر بيومتري (للسفر إلى الخارج) وجواز سفر بيومتري (فقط للعودة إلى أوزبكستان) من تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك ابتداء من 15 فبراير 2024.
وقّع مذكرة التفاهم، عن الجانب الإماراتي، سعادة خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية، وعن الجانب الأوزبكي، سعادة عبد العزيز أكولوف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة.
تأتي مذكرة الإعفاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأوزبكستان وتسهيل حركة التنقل بين البلدين في إجراء يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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المصدر: وام
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