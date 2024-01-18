5 مشاريع واعدة لطالبات جامعة الإمارات في «ملتقى جامعات التعاون»

العين (الاتحاد)

حقّقت طالبات من جامعة الإمارات نتائج مُتميّزة في مسابقات الملتقى الثقافي الرابع لطالبات مؤسسات التعليم العالي لدول التعاون، والذي أقيم في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عُمان تحت شعار «خليج القيادة والتمكين».

وشاركت الطالبات بخمسة مشاريع، وحصلت الطالبة عائشة محمد آدم رحمة، من كلية العلوم على المركز الأول عن مشروعها بعنوان «التأثير المضاد لسرطان الثدي لمستخلص الإيثانول لنبات الهيبولوفيلم»، وحصلت الطالبتان جميلة يوسف الظاهري، وموزة سليمان الكعبي على جوائز عدة عن مشروعهما المتعلق بتقييم تغيرات تخزين المياه الجوفية لدولة الإمارات.

وقالت عائشة الفلاحي، خبير بمكتب النائب المشارك لشؤون الطلبة، المشرف العام على مشاركة الطالبات: المشاركة في هذه الفعاليات تساعد الطالبات في بناء وتطوير شخصية شاملة متكاملة، ونسعى دائماً إلى دمجهن في الأنشطة اللاصفية.