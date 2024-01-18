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108 آلاف معلومة تلقتها شرطة دبي عبر «عين الشرطة»

محمد الرزوقي وسيف المزروعي وعيد حارب ومنصور القرقاوي وكبار الضباط (من المصدر)
19 يناير 2024 01:06

دبي (الاتحاد)

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تلقت القيادة العامة لشرطة دبي عبر خدمة «عين الشرطة»، 108 آلاف و100معلومة جنائية ومرورية خلال الخمسة سنوات الماضية، بينها 61 ألفاً و287 معلومة جنائية، و46 ألفاً و813 معلومة مرورية، والتي عكست حرص أفراد المجتمع على تعزيز الأمن والأمان، والحد من الجريمة، والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية، والسلوكيات الخاطئة.
وجاء الإعلان عن إحصائيات خدمة «عين الشرطة» خلال مؤتمر صحفي عقدته شرطة دبي في مركز شرطة البرشاء، بحضور اللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء سيف مهّير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد منصور القرقاوي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد محمد عقيل أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري، والعميد عيسى أحمد سالم نائب مدير مركز شرطة البرشاء وعدد من الضباط.
وكشفت الإحصائيات المُسجلة في خدمة «عين الشرطة» ارتفاعاً مُستمراً في إقبال المواطنين والمقيمين والزوار على استخدامها على مدار السنوات الخمس الماضي، ما يعكس الحرص الدائم على المسؤولية المجتمعية في تعزيز الأمن والأمان والثقة العالية بالشرطة.
ووفقاً للإحصائيات، فقدت تلقت خدمة «عين الشرطة» خلال العام الماضي 41 ألفاً و399 معلومة، بينها 32 ألفاً و102 معلومة جنائية، و9 آلاف و297 معلومة مرورية، فيما تلقت الخدمة في عام 2022 26 ألف و397 معلومة، بينها 15 ألفاً و723 معلومة جنائية و10 آلاف و674 معلومة مرورية.
وتلقت خدمة «عين الشرطة» في العام 2021 17 ألفاً و914 معلومة بينها 13 ألفاً و550 معلومة جنائية، و4 آلاف و364 مرورية، فيما بلغ عدد المعلومات التي استقبلتها الخدمة في عام 2020 17 ألفاً و793 معلومة، بينها 11 ألفاً و721 جنائية، و6 آلاف و72 مرورية، في حين بلغ عدد المعلومات التي تلقتها الخدمة في عام 2019 4 آلاف معلومة و597 معلومة، بينها 3 آلاف و752 معلومة جنائية و845 معلومة مرورية.

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