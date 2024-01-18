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«إنترسك 2024»: دول التعاون الخليجي تقود التحول في مجال السلامة

«إنترسك 2024»: دول التعاون الخليجي تقود التحول في مجال السلامة
19 يناير 2024 01:05

دبي (وام)

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أكد تقرير للشبكة الخدمات المهنية العالمية «بي دبليو سي»، كشف عنه خلال قمة إنترسك 2024 لقادة الأمن المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتخذت خطوات رائدة في إعادة تشكيل مشهد السلامة والأمن من خلال تبني التكنولوجيا المتطورة، وتحديدا الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وتقام دورة إنترسك الحالية تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتحتفل بمرور ربع قرن من الابتكار في مجال التكنولوجيا الأمنية، ويشهد المعرض حضور أكثر من 45,000 متخصص عالمي في مجال الأمن، ومشاركة 1000 عارض باعتباره الفعالية التجارية الرائدة عالميا لقطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق.
ويشير التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، التي تقود التطورات الحضرية القائمة على التكنولوجيا، تؤكد التزامها بالابتكارات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس؛ ومع التركيز على السلامة والأمن كأولوية قصوى، تتفوق هذه الدول باستمرار على مؤشرات السلامة العالمية، حيث تتصدر دولة الإمارات مؤشر المرأة والسلام والأمن، مما يعزز الدور الرائد لمنطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي في إعادة تشكيل السلامة العامة العالمية.
وتركزت مناقشات قمة قادة الأمن، التي استمرت يومين في إنترسك 2024، على عدد من الموضوعات لإعادة تعريف المعايير الأمنية، وإلهام الاستراتيجيات الجريئة، وتشكيل عالم أكثر أماناً أبرزها: الأمن المستقبلي، وإطلاق العنان لقوة العامل البشري، ومعلومات المخاطر الجيوسياسية والآثار الأمنية وتحسين مرونة الأمن المناخي.

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