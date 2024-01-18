«زايد الإنسانية» تتكفل بعمليات جراحية لمرضى مؤسسة «مجدي يعقوب للقلب»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، اتفاقية تعاون مع «مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب»، بهدف دعم وتمويل تكاليف عمليات جراحية في أمراض القلب، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التزام المؤسستين بتقديم الدعم الطبي والصحي للمرضى، وتخفيف العبء عنهم، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة أمراض القلب وتحسين رعاية المرضى.

وبموجب الاتفاقية، تتكفل «مؤسسة زايد الإنسانية» بتقديم دعم مالي لتغطية تكاليف الرعاية الصحية، وإجراء عمليات جراحية مجانية لمرضى القلب الذين يتلقون العلاج في «مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب».

وقال محمد عتيق الفلاحي المدير العام لمؤسسة زايد الإنسانية: «نحن سعداء بتوقيع الاتفاقية مع«مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب»، إيماناً منا بأهدافها النبيلة في توفير الرعاية الصحية لمرضى القلب، كما أن هذه المبادرة تتماشى مع الأهداف الخيرية والإنسانية لمؤسسة زايد الإنسانية حيث نسعى إلى تقديم المساعدات الطبية للمرضى داخل الدولة وخارجها، مضيفاً «تعزز تلك الجهود الرؤية الإنسانية التي كان يحملها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز الشراكات الطبية المتميزة لدعم صحة الإنسان في جميع أنحاء العالم».

وقالت دينا الجزار نائب الرئيس لشؤون التنمية وجمع التبرعات بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب:«إن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في تقديم مستوى متميز من الرعاية الطبية، والمساهمة في تخفيف معاناة المرضى، ونحن ممتنون لمؤسسة زايد الإنسانية على دعمها واهتمامها بمجال تحسين جودة الرعاية الصحية، خاصة في مجال أمراض القلب، وسنعمل بجدية معاً لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة للمرضى من هذا الدعم الذي ستوفره المؤسسة، ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية تعود بالفائدة على الجميع، وتعزز مسيرتنا المستقبلية في مجال الرعاية الصحية بالتعاون مع شركائنا».