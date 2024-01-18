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علوم الدار

«المعاشات» تطلق «اعرف قانونك»

«المعاشات» تطلق «اعرف قانونك»
19 يناير 2024 01:05

أبوظبي (وام)

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أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق حملتها التوعوية الأولى لعام 2024 تحت شعار «اعرف قانونك».
تستهدف الحملة التركيز على التوعية بالقانون الجديد رقم 57 لسنة 2023، مقارنة بالقانون الحالي رقم 7 لسنة 1999 الذي لا تزال أحكامه تسري على المؤمّن عليهم الحاليين المشتركين بالهيئة قبل تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023.
وأكدت الدكتورة ميساء راشد غدير مدير مكتب الاتصال الحكومي، أن الهيئة تعطي أهمية بالغة لعملية التوعية للفئات المستهدفة بالقانون، من أجل رفدهم بجميع المعلومات التي تمكنهم من فهم موقفهم التأميني، عند الرغبة في اتخاذ أي قرارات تتعلق بالتأمين الاجتماعي، وما يؤول إليه في نهاية الأمر من حصولهم على مكافأة نهاية خدمة أو معاش تقاعدي.

هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية
الإمارات
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