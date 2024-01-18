«الذيد الزراعي».. منصة لدعم الأمن الغذائي

سعيد أحمد (الشارقة)

شهد مركز إكسبو الذيد، انطلاق فعاليات المعرض الزراعي بنسخته الأولى، والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، ويستمر حتى 21 يناير الجاري، بمشاركة جهات حكومية وأكثر من 50 شركة عاملة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.

وقال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن المعرض يعد فرصة للتعرف على الابتكارات الجديدة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، لافتاً إلى إن المعرض في يومه الأول شهد إقبالاً كبيراً من الجمهور والمهتمين بالزراعة، مما يشجع المنظمين على تطوير الفكرة للنسخة القادمة.

وأكد، أن قطاع الزراعة يشكل أحد القطاعات الحيوية التي توليها الحكومة الرشيدة اهتماماً خاصاً من خلال المشاريع الزراعية الكبرى، التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، مؤكداً على دور الجهات المعنية في تطوير كفاءة الزراعة المحلية، ودعم منتجات المزارعين المواطنين، واتباع نهج متقدم في إيجاد الحلول العلمية المبتكرة في القطاع الزراعي.

وأضاف المدفع، أن المعرض يهدف إلى اطلاع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بمختلف المناطق، على أحدث التقنيات الزراعية والحيوانية، ويستعرض أبرز الممارسات والأنظمة والخبرات من الجهات المشاركة أو الشركات المتخصصة في تسهم في نمو وتطوير هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن معظم المزارع تقع في المنطقة الوسطى والذيد، مؤكداً أن مشاركة الشركة في معرض الذيد الزراعي، جاءت من أجل الالتقاء بالمزارعين المواطنين، والتعرف على التحديات التي تواجههم في قطاعي الماء والكهرباء، وإيجاد الحلول المناسبة من خلال تقديم النصائح والإرشادات الهامة في كيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، واتباع الطرق الأمثل في ترشيد استهلاك الطاقة.

وقال المهندس يوسف آل علي، إن 9 آلاف مزرعة في المنطقة الوسطى والمناطق الشمالية، تقع تحت إشراف خدمات الشركة، جميعها تشملها أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في خفض سعر تعرفة الكهرباء الشهرية، والتي تم تطبيقها اعتباراً من يناير الحالي.