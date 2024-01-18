افتتاح المعهد المتقدم للأنف والأذن والحنجرة والرأس والرقبة في «برجيل» الطبية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي معهد برجيل المتقدم للأنف والأذن والحنجرة والرأس والرقبة، لتقديم خدمات شاملة ومتقدمة. يضم المعهد مركزاً متخصصاً للغدة الدرقية، وذلك كجزء من تعاون فريق متعدد التخصصات مع المركز الطبي بجامعة كانساس بالولايات المتحدة الأميركية، لتوفير رعاية شاملة لجميع اضطرابات الغدة الدرقية. ويقدم المعهد مجموعة من العلاجات والإجراءات المتخصصة، مما يعزز التزام مدينة برجيل الطبية بتقديم رعاية صحية عالمية المستوى للمرضى في دولة الإمارات وخارجها.

وشهد إطلاق المعهد حضور الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، والعقيد الدكتورة مريم النقبي، رئيس الإدارة الطبية بوزارة الداخلية، والدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع تخطيط القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية بدائرة الصحة في أبوظبي، وجون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، وسفير أحمد، المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة برجيل القابضة، والدكتورة غوية النيادي، المدير غير التنفيذي لشركة برجيل القابضة، والدكتورة عائشة علي المهري، نائب الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية. وقال الدكتور شيخ عرفان باشا، استشاري الجراحة ومدير المعهد: «إن إطلاق المعهد المتقدم لجراحة الرأس والرقبة، يعزز التزامنا بتقديم رعاية متخصصة عالمية المستوى في مجال تخصص الأنف والأذن والحنجرة، وكلنا ثقة بأن هذا المعهد سيكون له تأثير إيجابي على المرضى الباحثين عن رعاية متخصصة لحالات الرأس والرقبة في المنطقة. ويقود الدكتور باشا والدكتور يوغيش مور استشاري الجراحة ونائب مدير المعهد، فريقاً من الخبراء والوحدات متعددة التخصصات، ويلعبون دوراً حاسماً في تعزيز التزام المعهد بتوفير رعاية شخصية عالية الجودة للمرضى الذين يعانون من مشكلات صحية في الأذن والأنف والحنجرة والرأس وأمراض الرقبة».

من جهته، قال الدكتور يوغيش: «يهدف المعهد إلى أن يكون بمثابة مركز للعلاجات الشاملة والمتقدمة، وتعزيز النتائج المثلى للمرضى الذين يعانون من مشكلات متنوعة في الرأس والرقبة».