شراكة بين «إيدج» وحكومة ولاية ساو باولو

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، أنها بصدد أن تجري تجربة لمدة ستة أشهر على مبادرة رئيسية للأمن العام مع حكومة ولاية ساو باولو.

وتم الإعلان عن هذه الشراكة المهمة خلال زيارة قام بها وفد رفيع المستوى من كبار أعضاء الحكومة إلى المقر الرئيسي لمجموعة إيدج في أبوظبي.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: تمكنّا من تحديد السبل التي يمكن لـ«إيدج» من خلالها تقديم حلول ملموسة للتحديات التي يواجهها شركاؤنا، ليس فقط عسكرياً، بل وتوسيع نطاق عروضنا للأمن الوطني لتشمل خدمات مراقبة الجرائم في المدن الكبرى، مثل ساو باولو على حد سواء.

وقال فيليسيو راموث، نائب حاكم ساو باولو: «نُرحّب بتعاون مجموعة إيدج مع حكومة ولاية ساو باولو بشأن هذه المبادرة الرئيسية للأمن العام. حيث تُمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة نحو تعزيز الأمن والتكنولوجيا وصنع القرار القائم على البيانات في ولايتنا. نحن متفائلون بإمكانية تأثير هذه المبادرة بشكل إيجابي على منطقتنا وخلق بيئة أكثر أماناً وازدهاراً لمواطنينا وشركاتنا ومجتمعاتنا».