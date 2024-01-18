«أميركية الشارقة» تحصل على براءة اختراع جديدة لعلاج سرطان الثدي

الشارقة (الاتحاد)

نجح فريق بحثي من الجامعة الأميركية بالشارقة، في الحصول على براءة اختراع جديدة من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي، بعد تطويره نموذجاً علاجاً كيميائياً في ظل الطلب المتزايد على إيجاد حلول مبتكرة لعلاج السرطان بأقل الآثار الجانبية.

ضم الفريق البحثي بقيادة الدكتور غالب الحسيني، أستاذ الهندسة الكيميائية والبيولوجية في الجامعة الأميركية في الشارقة، كلاً من الدكتور محمد الصياح أستاذ الأحياء والكيمياء وعلوم البيئة في كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأميركية في الشارقة، وأمل الصادق خريجة برنامج ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية في الجامعة الأميركية في الشارقة عام 2018.

وتوظف تقنية العلاج الكيميائي الجديدة كبسولات صغيرة، تُعرف باسم الناقلات النانوية تحتوي على عوامل متعددة مضادة للسرطان، بما في ذلك تسعة أدوية للعلاج الكيميائي عندما ترتبط هذه الناقلات النانوية بأنسجة سرطان الثدي، يتم تنشيطها بوساطة الموجات فوق الصوتية، مما يؤدي إلى توجيه الدواء مباشرة إلى الأنسجة المصابة فقط.

وقال الدكتور الحسيني، إن آلية عمل تقنية العلاج الكيميائي الجديدة تضمن توصيل جرعات علاجية عالية التركيز إلى الخلايا السرطانية مع الحفاظ على الخلايا السليمة، مما يقلل من الآثار الجانبية الضارة التي غالباً ما تصاحب العلاج الكيميائي ولهذا السبب تمثل براءة الاختراع هذه تقدماً ملحوظاً في مجال علاج السرطان.

وأضاف: تكمن أهمية براءة الاختراع في ملاءمتها لأمراض مثل أورام الثدي، نظراً لتوفر أجهزة الموجات فوق الصوتية في العيادات، مما يجعل هذه التكنولوجيا في متناول المرضى بشكل أكبر.

وسلط الدكتور الصياح، الضوء على التأثير المحتمل لبراءة الاختراع، وقال: نحن على أعتاب حقبة جديدة في علاج السرطان.

ويجري الفريق البحثي، حالياً تجارب حيوانية تهدف إلى ضبط معلمات الموجات فوق الصوتية، وهي خطوة حاسمة نحو التطبيق العملي لهذه التكنولوجيا المبتكرة.