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علوم الدار

اعتماد نتائج الجوائز الخليجية لمؤسسة «حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية»

اعتماد نتائج الجوائز الخليجية لمؤسسة «حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية»
19 يناير 2024 01:05

دبي (الاتحاد)

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أعلن مكتب التربية العربي لدول الخليج ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية نتائج منافسات الجوائز الخليجية، والتي تتضمن جائزة المدرسة المتميزة والمعلم المتميز وجائزة الطالب المتميز.
وبلغ عدد الفائزين 17 من جملة المرشحين الذين بلغ عددهم 89 مشاركاً من كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت.
وفي تعليقه على اعتماد نتائج منافسات الدورة السادسة والعشرين من الجوائز الخليجية، قال معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي: يسرنا ويسعدنا في مكتب التربية العربي لدول الخليج أن نعلن عن نتائج منافسات الدورة 26 لجائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية على المستوى الخليجي والتي تتكون من ثلاث جوائز: جائزة الطالب المتميز، وهو الطالب الذي يحقق أداءً استثنائياً يفوق أقرانه في أحد المجالات المحددة في الجائزة، وجائزة المعلم المتميز، وهذه تمنح للمعلم الذي يتجاوز مستوى الكفايات التخصصية والمهنية إلى مستوى عالٍ من الكفايات الفريدة والمبهرة، وجائزة المدرسة المتميزة وتعطى للمدرسة التي يحقق طلابها نتائج أكاديمية وسلوكية متميزة ورائدة على المستويين المحلي والعالمي، وتتسم بالكفاءة والفعالية.
من جانبه، قال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «يسرنا أن نعلن عن نتائج الجوائز الخليجية ضمن الجوائز التعليمية التي تمنحها مؤسسة حمدان سنوياً لمستهدفيها في الميدان التعليمي، والتي لا تزال تشهد نمواً وإقبالاً ملحوظاً وزيادة كمية، وتطوراً نوعياً في المشاركات إلى أن أصبحت علامة بارزة في المؤسسات المدرسية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال السويدي: « إن هذا التطور والانتشار يأتي نتيجةً للجهود المشتركة بين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية ومكتب التربية العربي لدول الخليج وشركائها الاستراتيجيين في المنطقة من وزارات التعليم والمؤسسات التربوية، مما أسهم في انتشار وتمكين جوائز المؤسسة من تحقيق أهدافها في تعزيز مسيرة تميز الأداء التعليمي وجودة التعليم». وأضاف الدكتور السويدي: أن المؤسسة وبتوجيهات من رئيسها الأعلى الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم ومتابعة مجلس أمنائها ماضيةٌ في دعم الميدان التعليمي ببرامج طموحة سوف تدفع بمسيرة الجودة التعليمية إلى آفاق العالمية بفضل بعض المشروعات التي بدأت فيها المؤسسة فعلياً مثل نموذج حمدان EFQM التعليمي الدولي بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية للجودة.
وأشاد الأمين العام لمؤسسة حمدان بتفاعل الأوساط التعليمية من طلبة ومعلمين وتربويين مع جوائز وبرامج المؤسسة والذي أظهر إبداعات وإنجازات مميزة. وسيتم تكريم الفائزين من المؤسسات والأفراد في حفل الجوائز الذي سيقام بدبي في أبريل من العام الجاري.

جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية
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