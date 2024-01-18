«الإمارات للتعليم المدرسي» تنظم اللقاء المفتوح الأول بمجلس البطين في أبوظبي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

نظمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي اللقاء المفتوح الأول لعام 2024 بحضور معالي سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والمهندس محمد القاسم مدير عام المؤسسة وعدد من القيادات التربوية والمعلمين وأولياء الأمور وذلك في مجلس البطين بأبوظبي.

وتهدف اللقاءات المفتوحة إلى ترسيخ أطر التعاون والشراكة بين المؤسسة وكوادر الميدان التربوي وأولياء أمور الطلبة، وذلك تماشياً مع توجه المؤسسة الرامي إلى إشراك المعنيين في تطوير وتحسين جودة مخرجات المنظومة التعليمية الوطنية وتعزيز تنافسيتها وتوطيد قيم الشراكة والمسؤولية لدى كافة المعنيين بالشأن التربوي وترجمة ذلك إلى خطط عمل واقعية تنعكس بشكل إيجابي على قطاع التعليم الحكومي.

وتأتي اللقاءات المفتوحة تجسيداً لرؤية المؤسسة في أهمية تفعيل وفتح كافة قنوات التواصل مع مختلف الفاعلين في المنظومة التعليمية الوطنية من أجل تحقيق مستهدفات دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع التعليم الوطني والمضي قدماً في رفده بكافة مقومات ريادته وتميزه على المستوى العالمي.



حاضنة للأفكار

وأكد المهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن اللقاءات المفتوحة تمثل حاضنة للأفكار الريادية وحلقة وصل بين المؤسسة وكافة المعنيين بالشأن التعليمي وتهدف إلى تحقيق تكامل فعلي في أدوار صناع القرار والكوادر التربوية وأولياء الأمور، مشيراً سعادته إلى أن اللقاءات المفتوحة التي قامت المؤسسة بتنظيمها خلال العام الماضي 2023 أنتجت أفكاراً شكلت إضافة نوعية في قطا ع التعليم الحكومي.

وتم فتح المجال للاستماع إلى آراء أولياء الأمور المشارك في اللقاء، والعاملين في الميدان التربوي، ومناقشة القضايا التي تشغل بال أولياء الأمور، وتم طرح العديد من الرؤى الرامية إلى تحقيق أقصى استفادة من الجهود التي تبذلها المؤسسة والمعلمين، بما يعود بالنفع العام على الأبناء والمجتمع، والارتقاء بجودة التعليم.

وعبر أولياء أمور ومعلمون عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تتبناها المؤسسة، وسعيها إلى الوصول للشركاء في الميدان التربوي، واستطلاع آراء أولياء الأمور وإيجاد الحلول اللازمة لأي عقبات تواجه القطاع، كما ثمن أولياء الأمور جهود المعلمين في رفع المستوى العلمي لأبنائهم الطلبة، بما يحقق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة من إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، وتأهيلهم لإيجاد مكانة لائقة في سوق العمل الذي يشهد تغييرات مستمرة.



التعليم الحكومي

أكد أولياء الأمور، أن التعليم الحكومي في مدارس الإمارات أصبح جاذباً إلى حد كبير، إذ أصبح مواكباً لمتطلبات العصر، والمدارس الحكومية شهدت إقبالاً كبيراً من جانب الأسر المواطنة لإلحاق الأبناء بها، خاصة مع تنوع الأنشطة الصفية واللاصفية، وتوافر البنية التحتية المؤهلة، داعين إلى تكرار مثل هذه اللقاءات التي تسعى إلى التعرف على التحديات التي تواجه قطاع التعليم، وحرصت قيادات المؤسسة على تدوين كافة الملاحظات والأفكار التي تم طرحها خلال اللقاء.