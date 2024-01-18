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علوم الدار

الصايغ يلتقي عضواً في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

الصايغ خلال اجتماعه مع عضو في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك (وام)
19 يناير 2024 01:05

أبوظبي (وام)

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التقى معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، زيليكا سفيانوفيتش العضو الصربي في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وذلك في إطار تعزيز العلاقات التي تجمع دولة الإمارات والبوسنة والهرسك على ضوء الروابط الوثيقة بين البلدين.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ولا سيما السياحة والتعليم والصحة والطيران، ما يعكس حرص البلدين على اكتشاف المزيد من الفرص الواعدة في العديد من القطاعات.
وأعرب الجانبان عن حرصهما ببحث مجالات التعاون المستقبلية ذات الاهتمام المشترك وعلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

البوسنة والهرسك
الإمارات
أحمد الصايغ
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