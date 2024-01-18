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نهيان بن مبارك يحضر أفراح المريخي

نهيان بن مبارك وكبار الحضور خلال الحفل (وام)
19 يناير 2024 01:06

أبوظبي (وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل استقبال أقامه أحمد بن حاضر المريخي بمناسبة زفاف حفيده «أحمد» على كريمة محمد بن قبيل عبدالله المريخي.
وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه وأن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
وحضر الحفل الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ هزاع بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، وعدد من كبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، وتخللته فقرات تراثية وشعبية.

نهيان بن مبارك
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