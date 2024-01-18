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سلطان بن أحمد القاسمي: نواصل الجهد لصنع مستقبل يليق بالشارقة

سلطان بن أحمد القاسمي خلال تكريمه أحد الخريجين (من المصدر)
19 يناير 2024 01:07

الشارقة (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، مواصلة الجامعة تميزها في مسيرتها العلمية والتعليمية، وتخريج أفضل الكوادر المؤهلة بالعلم والمهارات اللازمة لسوق العمل.
جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها، أمس، خلال حفل تخريج طلاب جامعة الشارقة لفصل الخريف 2023-2024، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.
وقال سموه مخاطباً الخريجين: اليوم نشهد تخريج دفعة جديدة من أبناء جامعة الشارقة، بل نقدم دليلاً جديداً على تميز ونجاح جامعتنا في مواصلة المسيرة العلمية والتعليمية حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من مرتبة علمية متقدمة بين جامعات العالم، ونعدكم ونعدُ الأجيال القادمة أيضاً أننا سنواصل الجهد والعمل الدؤوب لنساهم ونشارك في صنع مستقبل واعد يليق بالشارقة.
وكان حفل التخريج قد استهل بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على تفضل سموه بتشريف حفل التخريج وتكريم الخريجين.
وتفضل سمو رئيس جامعة الشارقة بتسليم الشهادات للطلاب الخريجين البالغ عددهم 574 خريجاً من مختلف برامج البكالوريوس، مهنئاً سموه تخرجهم وراجياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم القادمة.

سلطان بن أحمد القاسمي
الإمارات
الشارقة
جامعة الشارقة
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