خلف الحبتور: الإدارة السليمة والتخطيط الجيد والجودة عناصر نجاح المشاريع

دبي (الاتحاد)

أكد خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة - مجموعة الحبتور، على أهمية الإدارة السليمة والتخطيط الجيد والجودة والاستفادة من عنصر الوقت، في تنفيذ المشاريع الكبيرة والناجحة، مع التأكيد على أهمية مراعاة الجمال في تلك المباني والمنشآت التي تنفذ على أرض الواقع في دبي، والتي تضيف جمالاً آخر على دانة الدنيا دبي.

وقال، خلال جلسة حوارية في اليوم الأخير لفعاليات الدورة التاسعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، تحت عنوان: «التوجهات المستقبلية والتكنولوجيا» وأدارتها الإعلامية ريا رمال، وحظيت بحضور كبير، إنه من السهل الوصول للنجاح وتحقيق المكاسب، ولكن من الصعب المحافظة على هذا النجاح ومواصلة المسيرة والاستمرار في الريادة والتميز.

وتناول البدايات العملية في مجال المقاولات والتشييد والبناء، والتي بدأها في دبي منذ أن كان في عمر 16 عاماً والصعوبات العملية التي تعايشوا معها في تلك المرحلة، وكذلك الإنجازات التي تحققت، بفضل الله، ثم الإخلاص والتفاني في العمل، والعزيمة والإرادة القويتين من رجال عظماء أرادوا لهذه البلاد النهضة والتقدم وكل الخير، بقيادة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، الشريك الفاعل في اتحاد دولة الإمارات، وصاحب الفضل الأول في ما وصلت إليه إمارة دبي من تقدّم مبهر. وذكر الحبتور أنه كان يحرص كل الحرص في بداية المشوار العملي على المتابعة الميدانية الدقيقة لتنفيذ المشاريع، وهو ما جعل القيادة الرشيدة تضع ثقتها فيه وتسند إليه تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية الكبيرة والمهمة.