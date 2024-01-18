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علوم الدار

«إينوك» شريكاً استراتيجياً في الدورة العاشرة من «منتدى دبي لإدارة المشاريع»

أثناء توقيع الاتفاقية
19 يناير 2024 01:06

دبي (الاتحاد)

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وقعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع مجموعة إينوك، وذلك للإعلان عن شراكتها الاستراتيجية في تنظيم الدورة العاشرة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، لتكون بذلك راعياً استراتيجياً للحدث على مدار ثلاث دورات متتالية، تؤكد هذه المذكرة على الشراكة القوية مع مجموعة إينوك، والسمعة التي يحظى بها المنتدى كمنصة حوارية لأصحاب الفكر والخبرات في مجال إدارة المشاريع. 
وقع المذكرة عن (طرق دبي) موزة المري، رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، وعن (مجموعة إينوك)، هشام علي مصطفى، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة، بإدارة الموارد البشرية للمجموعة وتطوير الأعمال.
من جانبه، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يسهم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع بدورٍ حيويٍ في تطوير وصياغة المفاهيم الرئيسة لإدارة المشاريع في دولة الإمارات، ويشرّفنا في إينوك رعاية هذا المنتدى السنوي بصفتنا الشريك الاستراتيجي للطاقة». وأعربت موزة المري عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة إينوك، للمشاركة في تنظيم المنتدى بدورته العاشرة.

منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع
إينوك
دبي
الإمارات
هيئة الطرق والمواصلات
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