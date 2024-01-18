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سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس غواتيمالا

سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس غواتيمالا
19 يناير 2024 00:26

غواتيمالا سيتي (وام)
حضر أحمد حاتم المنهالي، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة المكسيكية، سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية غواتيمالا، مراسم تنصيب فخامة برناردو أريفالو رئيساً لغواتيمالا، والتي أقيمت في العاصمة غواتيمالا سيتي.
ونقل المنهالي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمل فخامته السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وأكد فخامته حرص جمهورية غواتيمالا على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.
تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وغواتيمالا وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

 

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